Наш национал може да премине в първенство от топ 5

Българинът Филип Кръстев може да премине в отбора на Нант, твърди авторитетното френско издание L‘Equipe.

Кръстев бе част от отбора на Левски, с който спечели Купата на България през 2022 г., а след това замина за САЩ, където носи фланелката на ФК Лос Анджелис.

Той бе на крачка от спечелването на златен медал от американската Мейджър Лийг Сокър, но загуби финала през декември срещу Кълъмбъс Крю s 1:2.

После българинът се завърна в Европа, където се присъедини към нидерландския Цволе. Там той изигра 14 мача, вкара 2 гола и направи 1 асистенция през пролетта.

Отборът на Нант от своя страна избегна на косъм изпадането от френската Лига 1 през последните два сезона, а в два последователни сезона - 2021/2022 и 2022/2023 игра финал за Купата на Франция.

Le #LAFC s'est renforcé pendant le mercato estival et une des recrues passées sous les radars, c'est Filip Krastev 🇧🇬



En prêt depuis Lommel SK (D2 🇧🇪) il a joué son premier match hier... et marqué son premier but, le plus rapide de l'histoire du club !pic.twitter.com/NB5JpTbJyn