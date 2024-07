Серина изпя песен и я посвети на Шарапова (ВИДЕО)

Годишната гала вечер, посветена на наградите ESPY, организирана от ESPN, доведе до неочакван момент, който би бил немислим до преди няколко години. Днес обаче, случилото е шоу от най-висока класа.

Отношенията между Серина Уилямс и Мария Шарапова се подобряват, доказателство за което е шегата, която американката си направи с рускинята, като ѝ посвети песен, изпълнена с много хумор.

Името на парчето бе: „Тя може да бъде моята тенис топка“. Това е препратка към песента на Джейми Фокс от 2003 година, „Не мога да бъда твоята топка за тенис“, посветена на Серина Уилямс.

Уилямс и Шарапова покориха света със своите забележителни постижения на тенис корта. Съперничеството им предизвикваше много голям интерес сред феновете. Те се срещнаха 22 пъти в кариерите си, като Мария Шарапова спечели две от първите им три срещи, включително финала на Уимбълдън през 2004 г. Тя обаче не успя да спечели нито един мач срещу Серина Уилямс след това.

Serena Williams dedicating a song to *checks notes* Maria Sharapova (picture this 10 years ago!) at last night's ESPYs:



She could be my tennis ball, tennis ball

She's Russian, blonde, and very tall, very tall

People said we had a feud, had a feud

Which was presumptuous and kind… pic.twitter.com/hKSTBPyxZe