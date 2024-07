Тенисист получи смразяващи заплахи: Мъртъв си, кучи сине! Ще стрелям с куршум в главата ти

Смразяващи заплахи за живота си е получил френският тенисист Александър Мюлер в социалните мрежи.

"Кучи сине, ти си мъртъв. Ще умреш, защото ще стрелям с куршум в главата ти. Мъртъв си, кучи сине", започват съобщенията, изпратени на Мюлер. "Надявам се цялото ви семейство да умре от рак", гласят заканите към спортиста.

Опасните послания идват от разгневен фен след загуба на 103-ия в света на турнира в Швеция от казахстанеца Денис Евсеев. По всяка вероятност привърженикът е заложил за победа на Мюлер, но е останал крайно разочарован от поражението на французина.

Това не е първият случай на подобни заплахи към елитен тенисист. Преди година чилиецът Кристиан Гарин разкри, че е получил над 1000 сплашвания.

Alexander Muller received a disturbing message after his loss in Bastad.



“You’re going to die”



Bettors continue to hurl their abuse at people and don’t face any consequences for their actions.



Sad reality for every athlete living in today’s world.



(via @Alex2Mumu) pic.twitter.com/Myk4ElvEp3