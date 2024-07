Стоичков получи поредно признание в Барселона (ВИДЕО)

Легендата на България - Христо Стоичков, бе включен в рекламния клип на Барселона за новия титулярен екип. В главната роля е Роналдиньо заедно с Карлес Пуйол и Андрес Иниеста, а във видеото са включени записи с изяви на звезди от миналото и настоящето - Лионел Меси, Пеп Гуардиола, Луис Енрике, Жерар Пике, Ламин Ямал, Роналд Араухо, Педри, Рафиня и Гави.



В клипа Христо Стоичков се появява в разговор по телефона с младия защитник Алехандро Балде. “Прегръщам те горещо, приятел", казва Камата, на което бранителят отговаря с “Какъв идол!".

Barça's new kit for the 24/25 season. Inspired by the Club's legacy, trajectory, and roots. pic.twitter.com/fqy7UhZMH2

Новите фланелки се връщат към един от рядко използваните формати, в които ги няма стандартните райета, а тениската просто е разделена на две - на синьо и червено. С подобни Барса игра през сезони 1999/2000 и 2008/09 г.

We’ve always wanted it.

We want it now.

We’ll always want it.