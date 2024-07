Забелязахте ли огромния гаф на откриването на Олимпиадата?

След толкова пищна, впечатляваща и наелектризираща церемония по откриването на олимпийските игри в Париж, бяхме склонни да си затворим очите за малките гафове, които неизменно присъстват - забелязани или не.

Но не и за този! Париж откри олимпийските си игри със знаме... с главата надолу, предаде bTV.

Петте преплетени кръга бяха издигнати на обратно пред Айфеловата кула. Това се вижда и с невъоръжено око от снимките.

The big spectacle was washed out by the weather, the display was cringe & to top it all off the Olympic flag was hoisted upside down at the zenith of it all



This event is like a microcosm of modern France, an utter shamblespic.twitter.com/eZeyCrIXRQ