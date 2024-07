Брутално счупване на нос в женска битка без ръкавици (ВИДЕО)

Опитната боксьорка в дисциплината без ръкавици Тай Емери сътвори пореден зрелищен нокаут. Този път Емери впечатли в ринга на японската верига “RIZIN” в Сайтама Супер Арена, а не както обикновено на ринга на “Bare Knuckle Fighting Championship”.

37-годишната спортистка нокаутира Чариса Сигала с удар, който обърна носа ѝ на една страна.

Вижте видео от страховитото изпълнение:

OMG😱



A broken nose in our first Bare Knuckle match tonight!



Watch on #RIZIN TV!

🔗https://t.co/CXiPKkswl0



[ #SuperRIZIN3 ] pic.twitter.com/yK7nWW3A66

— RIZIN.tv (@RIZINTV_) July 28, 2024