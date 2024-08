Симон Байлс пише историята на спортната гимнастика! Взе шесто олимпийско злато!

Американката Симон Байлс продължава да пише историята на спортната гимнастика, след като спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на олимпийските игри в Париж.

Байлс за пореден път показа изключително силна гимнастика и завоюва титлата със сбор от 59,131 точки. Тя започна много силно с 15,766 точки на прескок за зашеметяващ "Двоен Юрченко", който никой друг в спорта не е опитал. Американката обаче се смъкна трета след втората ротация, след като допусна грешки на смесена успоредка и беше оценена с 13,733 точки. На следващите два уреда звездата на световната гимнастика беше без конкуренция и си гарантира златото след 14,566 на греда и 15,066 на земя, предаде БТА

Симон Байлс завоюва шести златен медал в кариерата си и общо девети от олимпийски игри. Освен това тя взе втората си титла от френската столица след тази в отборната надпревара с тима на САЩ.

27-годишната американка стана най-възрастната състезателка, триумфирала с титла в многобоя от 1952 година насам. Тя става олимпийска шампионка в тази дисциплина за втори път след Игрите в Рио 2016, след като в Токио се отказа заради проблеми с психичното здраве. Байлс се върна в спорта след повече от една година почивка и е още по-безапелационна в изпълненията си.

Шестте златни медала означават, че тя се доближава до рекорда на Лариса Латинина от девет за бившия Съветския съюз между 1956 и 1964 година.

Simone Biles wins the women's individual all-around gold at Paris 2024! 🥇 She joins the exclusive club of two-time Olympic all-around champions, alongside Larisa Latynina and Vera Caslavska!

Simone, you've made history once again! 🔥 #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/OtI5YC7ybc