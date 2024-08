Анди Мъри приключи тенис кариерата си - ВИДЕО

Един от най-обичаните и най-успешни тенисисти на нашето съвремение Анди Мъри изигра последния мач в професионалната си кариера.

На четвъртфиналите на двойки при мъжете на олимпийския турнир в Париж Мъри и неговият партньор Дан Евънс, представящи Великобритания, отстъпиха с 2:6, 4:6 пред американците Тейлър Фриц и Томи Пол.

Thank you, Sir Andy Murray 🇬🇧



The tennis legend leaves the court for the final time 😢#Paris2024 pic.twitter.com/tabhTyfmIT