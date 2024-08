Бивш модел на Playboy се тегли гола преди боксов мач с порнозвезда (ВИДЕО)

Бившият модел на Playboy - Амбър Фийлдс позира гола само с боя върху тялото при претеглянето преди галавечерта на Misfits boxing - преди да предизвика дива свада на сцената. Фийлдс има над 1 милион последователи в Инстаграм и е работила като момиче на ринга за "Most Valuable Promotions" на Джейк Пол.

Сега обаче тя ще се качи на ринга, за да се бие в двубой на Misfits срещу порнозвездата Лия Готи. Фийлдс стъпи на кантара гола, като използваше само боя за тяло.

Fireworks at the weigh-ins 🤯@loveleahgotti and @missamberfields go crazy at each other 😳



