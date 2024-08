Френски талант избра ПСЖ пред Байерн Мюнхен

Френският талант Дезире Дуе е взел решение да премине от Рен в ПСЖ, пише Флориан Плетенберг. Офанзивният халф беше силно желан и от Байерн Мюнхен, но е информирал баварците за своето решение.

И двата клуба хвърлиха много сили в опита си да убедят Дуе да премине в техните редици. Решението на 19-годишния футболист е голямо разочарование и провал за ръководството на Байерн, гласи още информацията.

От страна на ПСЖ в преговорите бяха въвлечени спортният директор Луис Кампос и президентът Насер Ал Хелайфи. В крайна сметка те са успели да убедят таланта да премине на "Парк де Пренс".

В момента парижани водят финални преговори с Рен за трансферната сума на Дуе. Очаква се сделката да бъде на стойност около 60 млн. евро.

