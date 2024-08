Aко бъде признат за виновен: Манчестър Сити изпада от Висшата лига

Манчестър Сити може да получи такова наказание, което почти сигурно ще доведе до изпадането на отбора от Премиър лийг, ако клубът бъде признат за виновен по 115-те обвинения, които лигата му повдигна заради системни нарушения на финансовите правила. Според ръководител на клуб от Висшата лига, който остава неназован, санкцията може да достигне до 70-80 точки, които ще бъдат отнети от актива на “гражданите”.

През миналия сезон Сити спечели четвъртата си поредна титла с актив от 91 точки. Ако се стигне до подобно немислимо до момента наказание, това ще означава, че отборът ще изпадне в Чемпиъншип.

“Колективното мнение, което чух, е, че подходящата санкция би трябвало да бъде толкова значимо отнемане на точки, че то да гарантира един сезон на Сити в Чемпиъншип. Говорим за 70-80 точки”, заявява въпросният директор пред “Ди Атлетик”.

Друг източник предполага, че на клубът може да бъдат отнети точки в продължение на три последователни сезона. Така няма да се стигне до изпадане, но това ще нанесе сериозен удар по надеждите на клуба да се класира за участия в Шампионската лига.

Изслушването по делото е придвижено с повече от месец по-рано и ще стартира в края на септември. Очакванията са присъдата да бъде произнесена в началото на 2025 година.

