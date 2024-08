Медалистка от Париж жъне успехи и в платформа за възрастни

Канадската състезателка по овчарски скок Алиша Нюман се превърна в истинска сензация след Олимпийските игри в Париж, не само заради бронзовото си отличие, но и заради голямата популярност в платформата OnlyFans.

Платеният сайт се използва предимно за развлечение чрез сексуално насочено съдържание, което се монетизира чрез месечни абонаменти и плащане при гледане.

Канадката Алиша Нюман спечели бронзовия медал, а пред нея завършиха само Кейти Мун от САЩ и Нина Кенеди от Австралия. Във финала тя преодоля 4.85 метра, а танцът ѝ от радост също се превърна в повод за коментари в социалните мрежи.

Нюман се присъединява към OnlyFans след Олимпийските игри в Токио. Лекоатлетката обясни, че се е решила на този ход, тъй като в осъзнала, че притежава определена красота. Благодарение на постъпленията от платформата тя е успяла да дофинансира кариерата си на професионален спортист.

Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/3XpTBYitgi