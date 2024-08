Луис Енрике със странен коментар към журналистите

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике направи странен коментар към журналистите по време на днешната си пресконференция. На него му беше зададен въпрос за напусналия Килиан Мбапе, който избра да отиде като свободен агент в Реал Мадрид.

“Мбапе? Бих могъл да кажа колко досадни сте вие французите, но няма да го направя. Не искам да говоря за футболист, който не носи екипа на ПСЖ. А Мбапе е точно такъв. Ще говоря само за играчи на клуба”, заяви испанският треньор.

Енрике също така увери, че е удовлетворен от наличните си футболисти и не търси задължително нови такива. “Не бързаме за никъде. Разполагам с отбор, който беше подсилен на всички позиции” - коментира той относно наближаващия край на трансферния пазар.

Иначе в отделно интервю пред клубните канали на парижани Луис Енрике посочи кой е идеалният футболист, който би взел в тима: “Някой, който гори от желание да играе за нас. Тук няма място за човек, който се двоуми между нас и друг клуб”.

