Микел Мерино официално е играч на Арсенал

Арсенал представи официално новия си полузащитник – Микел Мерино. Испанският опорен халф идва от Реал Сосиедад с трансфер за 32 милиона паунда.

28-годишният играч може да донесе още 4,2 милиона британски лири на бившия си отбор с бонуси с оглед неговото представяне.

Мерино парафира с „артилеристите“ за четири години с опция за още една. Така той се превръща в четвъртото лятно попълнение на Микел Артета, след като до този момент на „Емирейтс“ акостираха Томи Сетфорд, Рикардо Калафиори, както и окончателното откупуване на Давид Рая от Брентфорд.

„Микел ще ни донесе много качество с неговия опит и разнообразие. Той играеше на топ ниво за своя клуб и националния отбор сезони поред“, заяви адашът му и треньор на лондончани Микел Артета след анонса по сделката.

Ready to achieve big things – together ❤️



Welcome to The Arsenal, Mikel Merino 🇪🇸 pic.twitter.com/WhbHXMaV1p