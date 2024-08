Даниеле Де Роси разкри, че е обмислял трансфер в Ман Сити заради Oasis

Старши треньорът на Рома Даниеле Де Роси разкри, че се е замислил дали не премине в Манчестър Сити, но единствената причина за това са били Лиъм и Ноъл Галахър. Братята от британската група Oasis са най-известните привърженици на “гражданите” и често на мачовете на “Етихад”.

Днес братя Галахър обявиха, че ще имат поредица от концерти във Великобритания и Ирландия през 2025 г. Това ще са първите им участия заедно, след като преди 16 години групата се раздели поради разногласия между двамата братя. Не е ясно как се е стигнало до дългоочакваното примирие след години на нападки и обвинения.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb