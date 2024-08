Спортът по ТВ в четвъртък (29 август)

ФУТБОЛ

19:00 часа - Шампионска лига, жребий (MAX Sport 3)

20:00 часа - Лига Европа: Петрокуб (Молдова) - Лудогорец (Диема Спорт)

20:00 часа - Испания, Ла Лига: Жирона - Осасуна (MAX Sport 4)

22:30 часа - Испания, Ла Лига: Лас Палмас - Реал (Мадрид) (MAX Sport 4)

ТЕНИС

4:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)

5:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

12:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

18:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)

19:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

30 август (петък)

00:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1, Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

16:15 часа - Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12, мъже (Евроспорт 1)

17:00 часа - Волейбол: Световно първенство за юноши под 17 г. (MAX Sport 2)