Има ранени при масово сбиване между фенове на Шалке и НАК Бреда (ВИДЕО)

Полицията в Гелзенкирхен предупреди, че е "прекрачена още една граница на ескалация", след като трябваше да се справя с масово сбиване между около 300 фенове на местния Шалке 04 и нидерландския НАК Бреда след приятелски мач между двата отбора.

В изявление на полицията се казва, че служителите на реда са използвали палки, за да спрат боевете. Няколко души са ранени, но са напуснали местопроизшествието, преди да пристигнат линейките.

Полицията съобщава, че някои нарушители са идентифицирани и че се води разследване по подозрение за нарушаване на обществения ред, тежки телесни повреди и нарушения на законите за използване на експлозиви.

"Ако полицията сега също трябва да защитава така наречените "приятелски мачове" с огромни сили, тогава е премината още една линия на ескалация", каза директорът Петер Бот.

В изявлението се посочва още, че ще се водят разговори за това къде Шалке ще играе бъдещи приятелски мачове. Контролата в сряда не се проведе на стадиона на клуба, а на предишното им домакинско съоръжение "Паркщадион".

04.09.2024, Schalke 04🇩🇪 & Twente Enschede🇳🇱 vs NAC Breda🇳🇱, 20x40, The police broke up the fights and reported multiple injured fans on both sides, check more here: https://t.co/mFE8dgXCq7 pic.twitter.com/MM1GHtyiXi