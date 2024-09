Сан Марино записа победа след 20 години и 140 мача

Сан Марино се наложи с 1:0 над Лихтенщайн в мач от Група 1 на Лига D на Лигата на нациите и записа първа победа от 28 април 2004 и 140 мача насам.

Единственият гол в мача вкара Нико Сенсоли в 53-ата минута.

В изминалите 20 години Сан Марино записа няколко тежки загуби като 0:13 срещу Германия, но днес последният отбор в световната ранглиста стигна до три точки.

