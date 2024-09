Ман Сити задържа Холанд с нов огромен договор

Шампионът на Англия Манчестър Сити вече е започнал преговори със своя голмайстор Ерлинг Холанд за нов договор и двете страни не изглежда да са далеч от постигането на споразумение. Агентът на норвежеца Рафаела Пимента и ръководството на „гражданите“ вече са провели няколко срещи и всичко сочи, че нападатеят може да поднови и подобри настоящия си контракт.

Ако споразумението бъде финализирано, то Холанд ще стане най-добре платения футболист на Манчестър Сити. В момента това е Кевин Де Бройне. Според информациите на Острова, при новите условия норвежцеът ще получава по 24 милиона евро чисто на сезон.

Настоящият договор на Холанд с английския шампион е до 2027-а година. Холанд пристигна в Манчестър Сити през лятото на 2022-а година срещу 60 милиона евро.

В новото споразумение се очаква да бъде записана освобождаваща клауза, така че Ерлинг Холанд да може да държи бъдещето си в своите ръце.

