Меси и Неймар разчувстваха Луис Суарес с емоционални ВИДЕА

Големите приятели на Луис Суарес - Лионел Меси и Неймар, не пропуснаха да покажат уважението и любовта си към него преди последния му мач за уругвайския национален отбор снощи. Бившите му съотборници в Барселона бяха записали специални видеопослания, излъчени преди мача с Парагвай, завършил впоследствие 0:0.

Както е известно, Суарес обяви тази седмица, че именно този двубой ще е последният в кариерата му в националния отбор на Уругвай. Той е вечен голмайстор на тима с 69 попадения в 142 мача. Суарес бе придружен от семейството си и изслуша посланията на Меси и Неймар, специално подготвени от Уругвайската федерация и излъчени на видеотаблото на стадион „Сентенарио“ в Монтевидео.

“Здравей, дебелако , исках да присъствам и да запиша това видео в този ден, който е толкова значим за Уругвай, толкова специален за теб, за твоето семейство, за народа на Уругвай, за хората на футбола като цяло, за това, което си, за това, което си дал на националния отбор, на страната си. Имах щастието да бъда до теб и знам колко трудно беше да вземеш това решение, защото знам какво чувстваш, когато играеш за националния отбор на Уругвай. Надявам се само да се наслаждаваш на тази почит, която получаваш и която си повече от заслужил. За всичко, което ти казах преди, за всичко, което си дал на този национален отбор. Защото винаги си давал всичко от себе си и си давал всичко до последния ден”, обърна се Меси във видеото към добрия си приятел Луис Суарес, с който дълги години играха заедно в Барселона, а и сега са съотборници в Интер Маями.

"Вие ще оставите голямо наследство за хората, които са тук днес, за новите поколения, които ще дойдат. Един много важен етап от кариерата ти приключва, но във футбола остават още много години. И аз съм щастлив, че те са тук, че отново ще бъдем заедно в един и същи отбор, че ще се наслаждаваме на ежедневието. Надявам се, че ще се насладите на тази вечер с близките си и с хората, с които винаги сте били толкова близки и които винаги сте искали да имате. Чао”, каза още аржентинецът.

Предишната вечер Меси пък бе записал подобно емоционално послание към друг свой голям приятел - Анхел Ди Мария, който също се отказа от националния отбор.

