Селекционерът на Италия: Нямаме хора като Баджо, Дел Пиеро или Тоти, но имаме колектив

Селекционерът на Италия Лучано Спалети призна, че в състава му липсва креативен играч от типа на Роберто Баджо, Алесандро Дел Пиеро или Франческо Тоти, но за сметка на това колективът е на много високо ниво.

"Нашият национален отбор в момента не разполага с играчи с изключителни умения като Роберто Баджо, Алесандро Дел Пиеро или Франческо Тоти. Имаме обаче много играчи, които имат различни умения и умеят да се адаптират към изискванията. Те са готови да се жертват в името на общата кауза и да действат сплотено като едно цяло. В мача с Франция миналия петък нашите не бяха просто отбор, а истински братя. Това е ключът към решаването на много трудности“, каза Спалети пред италианските медии.

Треньорът разкри, че планира промени в състава за мача срещу Израел от 2-ия кръг на група 2 на Лигата на нациите на УЕФА в сравнение с победата над Франция преди три дни.

"Има умора и няма как да играем със същия състав от мача с Франция. Може да направим 3-4-5 промени", каза Спалети на пресконференцията преди мача.

Според италианските медии Мойс Кийн се очаква да стартира в атака, а Федерико Гати по всяка вероятност ще замени контузения Рикардо Калафиори.

