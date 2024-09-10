Измина поредната серия от интересни сблъсъци от Лигата на нациите. Най-интересният мач определено се очакваше да бъде между Франция и Белгия, в който "петлите" успяха да триумфират. Друг сблъсък, който приковаваше вниманието, бе този между Израел и Италия, като "Скуадра адзура" постигна трудна победа с 2:1, но продължава да трупа точки на сметката си.
Срещата между Норвегия и Австрия също се очакваше да бъде любопитна, като домакините спечелиха 2:1, а победата бе донесена от Ерлинг Халанд, който отбеляза в края на мача.
ЕТО И ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ ОТ ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ:
Кипър - Косово 0:4
9` Ведат Муриджи (д) 0:1, 21` Ведат Муриджи 0:2, 48` Албион Рахмани 0:3, 55` Лумбард Делова 0:4
Израел - Италия 1:2
38` Давиде Фратези 0:1, 62` Мойс Кийн 0:2, 90` Мохамед Абу Фани 1:2
Франция - Белгия 2:0
30` Рандал Коло Муани 1:0, 57` Осман Дембеле 2:0
Норвегия - Австрия 2:1
9` Феликс Мюре 1:0, 37` Марсел Забицер 1:1, 80` Ерлинг Халанд 2:1
Словения - Казахстан 3:0
23` Бенямин Шешко 1:0, 28` Бенямин Шешко 2:0, 63` Бенямин Шешко 3:0
Турция - Исландия 3:1
2` Керем Актюроглу 1:0, 37` Виктор Палсон 1:1, 52` Керем Актюроглу 2:1, 88` Керем Актюроглу 3:1
Черна гора - Уелс 1:2
`1 Кийфър Мур 0:1, 3` Хари Уилсън 0:2, 73` Дритон Замай 1:2
Румъния - Литва 3:1
5` Валентин Михайла 1:0, 34` Армандас Кучис 1:1, 87` Разван Марин (д) 2:1, 90+2` Александру Митрица 3:1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА