Новини
Спорт »
Световен футбол »
Всички резултати и голмайстори от Лигата на нациите

10 Септември, 2024 06:44 666 0

Всички резултати и голмайстори от Лигата на нациите

  • лига на нациите-
  • футбол-
  • франция-
  • белгия-
  • резултати-
  • голмайстори

Срещата между Норвегия и Австрия също се очакваше да бъде любопитна, като домакините спечелиха 2:1

Всички резултати и голмайстори от Лигата на нациите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Измина поредната серия от интересни сблъсъци от Лигата на нациите. Най-интересният мач определено се очакваше да бъде между Франция и Белгия, в който "петлите" успяха да триумфират. Друг сблъсък, който приковаваше вниманието, бе този между Израел и Италия, като "Скуадра адзура" постигна трудна победа с 2:1, но продължава да трупа точки на сметката си.

Срещата между Норвегия и Австрия също се очакваше да бъде любопитна, като домакините спечелиха 2:1, а победата бе донесена от Ерлинг Халанд, който отбеляза в края на мача.

ЕТО И ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ ОТ ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ:

Кипър - Косово 0:4
9` Ведат Муриджи (д) 0:1, 21` Ведат Муриджи 0:2, 48` Албион Рахмани 0:3, 55` Лумбард Делова 0:4

Израел - Италия 1:2
38` Давиде Фратези 0:1, 62` Мойс Кийн 0:2, 90` Мохамед Абу Фани 1:2

Франция - Белгия 2:0
30` Рандал Коло Муани 1:0, 57` Осман Дембеле 2:0

Норвегия - Австрия 2:1
9` Феликс Мюре 1:0, 37` Марсел Забицер 1:1, 80` Ерлинг Халанд 2:1

Словения - Казахстан 3:0
23` Бенямин Шешко 1:0, 28` Бенямин Шешко 2:0, 63` Бенямин Шешко 3:0

Турция - Исландия 3:1
2` Керем Актюроглу 1:0, 37` Виктор Палсон 1:1, 52` Керем Актюроглу 2:1, 88` Керем Актюроглу 3:1

Черна гора - Уелс 1:2
`1 Кийфър Мур 0:1, 3` Хари Уилсън 0:2, 73` Дритон Замай 1:2

Румъния - Литва 3:1
5` Валентин Михайла 1:0, 34` Армандас Кучис 1:1, 87` Разван Марин (д) 2:1, 90+2` Александру Митрица 3:1


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове