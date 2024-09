Кристиано Роналдо критикува Ерик Тен Хаг

Кристиано Роналдо заяви, че не смята подходът на мениджъра на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг за правилен. Португалската звезда говори за ситуацията на “Олд Трафорд” в подкаста на Рио Фърдинанд, пише sportal.bg.

“Манчестър Юнайтед трябва да изгради всичко наново. Треньорът, не може да кажеш, че не си способен да се бориш за титлата или за Шампионската лига. Като треньор на Манчестър Юнайтед не можеш да кажеш това. Можеш да мислиш, че отборът няма такъм потенциал, но не можеш да го казваш. Трябва да кажеш, че ще опитаме”, сподели Роналдо.

⚠️🗣️ CRISTIANO RONALDO:



"Ten Hag says they cannot compete and win the league and the Champions League. You are the manager of Manchester United, you cannot say this, you have to say in your mind, listen, maybe we do not have this potential, but I cannot say that. We will try.… pic.twitter.com/DPH9gr80Kw