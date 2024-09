Новак Джокович хапна пуканки с дъщеря си на корта - СНИМКИ

Новак Джокович е истински шоумен. Сърбинът умее да забавлява публиката не само чрез изявите си на корта, но чрез допълнителни шеги и закачки. Той беше забелязан да дели пуканки с дъщеря си Тара след победата си над Йоанис Ксилас в мач от Купа Дейвис между Сърбия и Гърция.

Олимпийският медалист даде преднина от 2:0 успеха на своя тим.

Той победи за само 45 минути игра, след 6-0, 6-1. След мача сърбинът беше в отлично настроение и реши да и подели пакет пуканки с дъщеря си Тара, докато съпругата му Йелена гледаше отстрани.

📸🇷🇸 Novak Djokovic won his Davis Cup match 6-0, 6-1 in just 45 minutes and then had popcorn 🍿 with his daughter court side 🐐😂 pic.twitter.com/fMMN3vrLDD