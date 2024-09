Партито на Григор Димитров и Джокович е хит в Сърбия и социалните мрежи

Купонът на Новак Джокович и Григор Димитров в София след демонстративния мач обиколи социалните мрежи, но и медиите не само в Сърбия, но и в голяма част от Европа. Кадрите с песните и танците на двамата тенисисти се превърнаха в истински хит.

Сезонът на Новак Джокович беше различен от предишните му, от гледна точка на резултатите, сръбската легенда показа признаци на спад спрямо обичайните си изключително високи стандарти. Въпреки това той спечели онова, към което се стремеше – олимпийското злато. Независимо от всичко, Джокера продължава да жъне успехи в социалните мрежи.

Изпълненията на „Луда по тебе“ на Камелия продължават да събират одобрителни мнения и реакции.

Почти всички сръбски онлайн издания обръщат внимание на партито след благотворителния двубой в „Арена София“. Някои от тях се спират на поп фолк изпълнителката Камелия, нейната песен, както и кариерата ѝ.

В част от тях дори се споменава, че в миналото е имала впечатляваща фотосесия за мъжкото издание "Плейбой".

Григор и Новак направиха незабравимо шоу по време на тенис спектакъла в столицата ни.

Следващият официален турнир на Джокович ще бъде Мастърс 1000 в Шанхай , преди да се отправи към Саудитска Арабия в средата на октомври.

„За първи път в моята кариера нямам дългосрочни планове. Живея в момента; ще видим какво ще се случи в бъдеще. Днес ще играя в София, след това ще замина за Китай, а след това ще играя в Саудитска Арабия, честно казано. Ще взема решение за след това. Искам да бъда с жена си и децата си, да бъда част от тяхното ежедневие“, сподели Новак Джокович.

Novak Djokovic and Grigor Dimitrov putting on a show in more ways than one at their exhibition match 😂😂😂



