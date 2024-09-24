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Спортът по ТВ във вторник (24 септември)

24 Септември, 2024 06:22 351 0

Спортът по ТВ във вторник (24 септември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (24 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, девойки, часовник Евроспорт 1
14.00 Тенис, турнир в Чънду, финал МАХ Спорт 3
14.30 Тенис, турнир в Ханджоу, финал МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Бритиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
19.30 „Каляри“ - „Кремонезе“ МАХ Спорт 3
20.00 „Валенсия“ - „Осасуна“ МАХ Спорт 2
20.00 „Севиля“ - „Валядолид“ МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Бритиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
21.45 „Челси“ - „Бароу“ Диема спорт
21.45 „Манчестър Сити“ - „Уотфорд“ Диема спорт 3
21.45 „Уимбълдън“ - „Нюкасъл“ Нова спорт
22.00 „Реал“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4
22.00 „Уикъмб“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2
02.00 НХЛ, „Тампа Бей“ - „Каролина“ МАХ Спорт 2
03.30 „Ривър Плейт“ - „Коло Коло“ МАХ Спорт 4


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