Диего Коста успя да се сбие и да го изгонят на мач до 20 годишни (ВИДЕО)

Диего Коста очевидно не е загубил нищо от страстта, която го направи един от най-запомнящите се герои в историята на Висшата лига.

Бившият нападател на Челси и Атлетико Мадрид се присъедини към бразилския отбор Гремио в началото на годината и следващия месец ще навърши 36 години.

Бразилецът участва в мач за Купата на втория отбора на Гремио срещу юношите на Ювентуде, игра, която е била съставена предимно от играчи до 20 години.

И това, което едва ли ще стане най-изненадващата новина за деня, е че той е бил изгонен с червен картон след спречкване с противников младеж.

Gremio put Diego Costa, yes THAT Diego Costa to play in a u-20 game to regain his rhythm. He ended up fighting with a youngster and getting sent off🤣 pic.twitter.com/n1l28OoYkq