Меси напуска Интер Маями, за да приключи с футбола в родния си тим

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси няма да поднови договора си с клуба, съобщава El Nacional.

Според източника, 37-годишният футболист ще напусне клуба през 2025-а година и ще се върне в Аржентина като свободен агент през 2026-а, за да завърши кариерата си в Нюелс Олд Бойс.

Меси играе за Интер Маями от лятото на 2023 година. Нападателят записа 32 мача за американския клуб, като отбеляза 27 гола и направи 17 асистенции.

