Меси спаси свой фен от охранители на мач (ВИДЕО)

Звездата на Интер Маями Лионел Меси се опита да помогне на свой фен да избегне тежък сблъсък с охранителите. Момчето влезе на терена по време на двубоя срещу Шарлът (1:1) от първенството на САЩ, за да си направи снимка със своя идол.

Меси бързо позира с момчето и секунди по-късно го отблъсна от себе си, да излиза извън терена, за да избегне връхлитащия охранител.

Това беше така необходимата преднина за детето, която му помогна да надбяга преследващите го.

Messi telling a fan to quickly come take his picture and then run because security is coming 😂



pic.twitter.com/MCKAeBdhop