Надал, Джокович, Алкарас, Синер, Медведев и Руне в битка за трона

Предстоящият демонстративен турнир "Six Kings Slam", който ще се проведе в Рияд от 16 до 19 октомври, направи силен маркетингов ход, като представи своите участници в стил на супергерои.

В ново промоционално видео, пуснато само няколко седмици преди началото на събитието, тенис звездите са показани като герои от научнофантастичен филм, което превърна кампанията в една от най-запомнящите се в света на тениса, пише TennisUpToDate.

Жребият на турнира е изключително звезден, като основният акцент пада върху завръщането на Рафаел Надал, който се оттегли от Лейвър Къп поради контузия.

Испанският маестро ще се включи в битката за престижния трофей заедно с Новак Джокович, Яник Синер, Карлос Алкарас, Даниил Медведев и Холгер Руне. Този изключителен състав обещава невероятно зрелище за феновете.

Насладете се на впечатляващото видео:

