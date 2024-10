Итън Мбапе се раздаде максимално в съблекалнята след победата над Реал Мадрид - ВИДЕО

Голямата битка между двамата братя Мбапе не успя да се състои в сряда вечерта по време на мача между Лил и Реал Мадрид в Шампионската лига. Итън, по-малкият от двамата, беше принуден да пропусне голямата битка. За сметка на това, полузащитникът на Лил се раздаде максимално в съблекалнята след победата с 1:0 над испанския гранд, пише gong.bg.

17-годишният Итън Мбапе не се включи в срещата заради контузия.

Младият футболист призна, че мечтае за деня, в който ще се изправи срещу своя брат – суперзвездата на Реал Мадрид – в голям европейски двубой.

„Въпреки че няма да съм на терена известно време, ще продължа да подкрепям отбора си и да работя здраво“, написа Итън Мбапе в съобщение до своите фенове преди двубо.

„Мечтата ми да се срещна с брат си в Шампионската лига се отдалечава, но не изчезва. Благодаря на всички за вашите съобщения за подкрепа, това ми дава сили да се справя. Нямам търпение да се върна на терена“, написа още младият талант.

Итън изпълни обещанието си да подкрепи отбора, а след успеха се оказа в съблекалнята на Лил.

Килиан Мбапе се появи в игра в 57-ата минута на срещата от Шампионската лига, но не успя да помогне на съотборниците си.

Двамата бяха в коренно различно настроение след двубоя. По-малкият брат беше забелязан да поздравява своите съотборници на терена след победата. В същото време неговият батко бързо се отправи към тунела, след като претърпя първото си поражение като играч на Реал Мадрид.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, на които Итън се радва заедно с играчите на Лил след успеха.

♥️🤍 Ethan Mbappé hyping up Lille's dressing room after their victory against Real Madrid...



pic.twitter.com/ICjEfigDiy