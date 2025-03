Бой и нахлуване на фенове след мача Грузия - Армения - ВИДЕО

Плейофният мач от Лигата на нациите между Грузия и Армения потъна в пълен хаос при последния съдийски сигнал. Феновете се изсипаха на терена и се видяха сцине като бой и хвърляне на предмети.

Двубоят завърши с победа 6:1 за домакините.

Видео, заснето по време на мача, показва стотици привърженици, които прескачат седалки и бариери, за да излязат на терена след последния съдийски сигнал.

Докато привържениците можеха да бъдат видени да хвърлят предмети в други части на терена. Репортаж на арменския журналист Робърт Ананян твърди, че грузински фенове са хвърляли предмети срещу арменските привърженици.

A clash occurred between fans after the match between the national #football teams of #Armenia and #Georgia in Tbilisi.



After the game, tensions ran high in the stadium, with Georgian fans storming the field and throwing objects toward Armenians. This match was part of the UEFA… pic.twitter.com/tcqY3abQX6