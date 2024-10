Съветник в Ред Бул: Макс Верстапен може да напусне отбора

Съветникът на Ред Бул - доктор Хелмут Марко, разкри, че има възможност световният шампион Макс Верстапен да си тръгне от отбора още преди изтичането на неговия договор в края на 2028-а година.

За бъдещето на трикратния световен шампион се заговори усилено по-рано тази година, когато избухна скандалът с шефа на Ред Бул Кристиан Хорнър. Това в комбинация с последвалата война за власт между Хорнър и Марко породи слуховете, че Верстапен може да си тръгне от Милтън Кийнс още в края на тази година.

Все пак, нидерландецът взе решението да продължи с тим, с който спечели всичките си успехи във Формула 1. Доктор Марко, обаче, призна, че опасността Верстапен да си тръгне от Ред Бул предсрочно я има и каза как точно това ще може да се случи.

„Опасността я има. Макс не е пилот, който има амбициите да подобрява рекордите на Михаел (Шумахер) и Люис (Хамилтън). Когато той е колата, той иска да печели, но обстановката трябва да е правилната. Ако цялото нещо не му допада, може да очаквате той внезапно да каже, че си тръгва“, каза Марко пред Sport.de.

„Почти всички пилоти имат клаузи за разтрогване в своите договори, които най-често са обвързани с представянето. Макс също има такива. Това означава, че ако ние не можем да му предоставим кола, с която той да е в челото, то той определено ще може да си тръгне“, допълни още той.

Helmut Marko claims Max Verstappen ‘doesn’t want to beat’ Michael Schumacher and Lewis Hamilton’ championships record



Read Morehttps://t.co/KCrtnXqZhA#F1 #Formula1 pic.twitter.com/NTwI7yHZYo