Юрген Клоп ще прибира тлъста сума на година в Ред Бул

Юрген Клоп ще печели около 10-12 милиона евро на година в Ред Бул. Тази седмица от компанията обявиха назначаването на бившия треньор на Ливърпул за шеф на футбола в организацията.

На новата си позиция 57-годишният специалист ще отговаря за стратегическото управление на международната мрежа от клубове на Ред Бул (включваща германския Лайпциг, австрийския Залцбург и американския Ню Йорк Ред Булс).

Според журналиста на Sky Sport Флориан Плетенберг Юрген Клоп умишлено е избрал тази роля и в момента не обмисля завръщане към треньорството, но позицията на треньор на националния отбор на Германия остава възможна опция за него.

