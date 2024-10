Нигериец е новият шампион на "Мистър Олимпия"

Нигериецът Самсон Дауда е новият „Мистър Олимпия“. Бодибилдърът си заслужи приза в най-елитното състезание със своите невероятна физика, симтерия и присъствие на сцената, които впечатлиха съдиите. С този си успех Дауда си гарантира място сред елита в бодибилдинга.

За победата си на „Мистър Олимпия“ Дауда ще получи и 600 000 щатски долара. Сребърните медал и 250 000 долара отиват в ръцете на Хади Чопан.

1. Samson Dauda

2. Hadi Choopan

3. Derek Lunsford

4. Martin Fitzwater

5. Andrew Jacked