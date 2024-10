Барселона поиска от Шави да върне мобилните устройва

Връзката между Барселона и легендата на клуба Шави е напълно скъсана. Ръководството на каталунците е поискало бившият наставник да върне мобилните устройва, които са му били дадени.

Barca Universal, позовавайки се на журналиста Жоан Фонтес, разкриха за това настояване от страна на клуба.

От Барселона са поискали от целия треньорски щаб на Шави да върне устройствата iPad и iPhone, издадени от клуба, които не са били оставени при каталунците след уволнението.

Испанският специалист беше освободен след края на миналия сезон. Той бе заменен начело на тима от Ханзи Флик.

