Футболът по телевизията днес, 19 октомври:
Diema Sport
12:45 Локомотив София – Крумовград, efbet Лига
15:45 Левски – ЦСКА, efbet Лига
18:45 Ботев Пловдив – Славия, efbet Лига
Diema Sport 3
14:00 Хановер – Шалке, Втора Бундеслига
16:30 Байер Леверкузен – Айнтрахт, Бундеслига
Diema Sport 2
14:30 Тотнъм - Уест Хем, Висша лига
17:00 Манчестър Юнайтед – Брентфорд, Висша лига
19:30 Борнемут – Арсенал, Висша лига
22:00 ПСЖ – Страсбург, Лига 1
Nova Sport
14:30 Оксфорд – УБА, Чемпиъншип
17:00 Саутхемптън – Лестър, Висша лига
19:30 Байерн Мюнхен – Щутгарт, Бундеслига
21:30 Кайзерслаутерн – Падерборн, Втора Бундеслига
MAX Sport 4
15:00 Атлетик Билбао – Еспаньол, Ла Лига
17:15 Осасуна – Бетис, Ла Лига
19:30 Жирона - Реал Сосиедад, Ла Лига
22:00 Селта - Реал Мадрид, Ла Лига
MAX Sport 3
16:00 Дженоа – Болоня, Серия А
19:00 Милан – Удинезе, Серия А
21:45 Ювентус – Лацио, Серия А
RING
19:45 АЗ Алкмаар - ПСВ Айндховен, Ередивизи
22:00 Го Ахед Ийгълс – Фейенорд, Ередивизи
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1 Град Козлодуй
07:55 19.10.2024