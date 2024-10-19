Новини
Спорт »
Бг футбол »
Футболът по телевизията днес, 19 октомври

19 Октомври, 2024 07:50 618 1

Футболът по телевизията днес, 19 октомври

  • цска-
  • левски-
  • футбол-
  • футболът по телевизията-
  • мачове

Днес ще се изиграе дербито между Левски и ЦСКА

Футболът по телевизията днес, 19 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболът по телевизията днес, 19 октомври:

Diema Sport

12:45 Локомотив София – Крумовград, efbet Лига

15:45 Левски – ЦСКА, efbet Лига

18:45 Ботев Пловдив – Славия, efbet Лига

Diema Sport 3

14:00 Хановер – Шалке, Втора Бундеслига

16:30 Байер Леверкузен – Айнтрахт, Бундеслига

Diema Sport 2

14:30 Тотнъм - Уест Хем, Висша лига

17:00 Манчестър Юнайтед – Брентфорд, Висша лига

19:30 Борнемут – Арсенал, Висша лига

22:00 ПСЖ – Страсбург, Лига 1

Nova Sport

14:30 Оксфорд – УБА, Чемпиъншип

17:00 Саутхемптън – Лестър, Висша лига

19:30 Байерн Мюнхен – Щутгарт, Бундеслига

21:30 Кайзерслаутерн – Падерборн, Втора Бундеслига

MAX Sport 4

15:00 Атлетик Билбао – Еспаньол, Ла Лига

17:15 Осасуна – Бетис, Ла Лига

19:30 Жирона - Реал Сосиедад, Ла Лига

22:00 Селта - Реал Мадрид, Ла Лига

MAX Sport 3

16:00 Дженоа – Болоня, Серия А

19:00 Милан – Удинезе, Серия А

21:45 Ювентус – Лацио, Серия А

RING

19:45 АЗ Алкмаар - ПСВ Айндховен, Ередивизи

22:00 Го Ахед Ийгълс – Фейенорд, Ередивизи


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря👌

    07:55 19.10.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове