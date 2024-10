В Испания анализират: Пристигането на Мбапе влияе на головата ефективност на Белингам

Въпреки че Реал Мадрид се представя добре от началото на сезона и е в серия от мачове без загуба в Ла Лига, водещи спортни медии в Испания като “Марка” и “Мундо Депортиво” продължават да се занимават с представянето на Джуд Белингам. Според тях идването на Килиан Мбапе е повлияло негативно на представянето на англичанина.

Полузащитникът на “лос бланкос” все още няма попадение от началото на сезона, като е изиграл 9 мача и е записал само две асистенции, което е силен контраст в сравнение с изявите му в същия етап на миналата кампания. Тогава Белингам вече беше стартирал с цели 10 попадения за Реал Мадрид - 8 в Ла Лига и 2 в Шампионската лига.

Bellingham's reaction to Vinicius not passing to him for a simple tap in. 😂 pic.twitter.com/46rjjZBTNg