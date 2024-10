Моуриньо тъне в лукс в Истанбул (ВИДЕО+СНИМКИ)

Жозе Моуриньо живее в огромен лукс в Истанбул. Местните го глезят и дундуркат като бей. За всичко това пише британският таблоид "Сън". Повод за материала е предстоящото гостуване на Манчестър Юнайтед на Фенербахче.

Ето какво пише "Сън":

Жозе Моуриньо е свикнал да бъде третиран като крал - все пак той е Специалния. Португалецът беше обожаван от своите страстни привърженици в Порто, Челси, Интер Милано и Рома, а сега и в Турция.

Моуриньо пое мениджърския пост на Фенербахче през юни. Получава предложение да живее в огромна къща, но отказва. Специалния предпочита хотел Four Seasons, където луксът е невиждан и уникален.

Петзвездният бивш дворец се намира на брега на протока Босфора и се гордее с невероятна гледка от европейската страна към азиатската страна на историческия град, където се намира стадионът на Фенербахче.

Невероятно, но най-евтините апартаменти във Four Seasons започват от £1000 на вечер.

Моуриньо се радва на редовно сутрешно плуване и има избор между вътрешен или външен басейн.

Красивите градини и възхитителните тераси осигуряват добре дошло бягство за гостите, докато девствените спални предлагат на Моуриньо шанса да мечтае за още сребърни прибори, които да добави към своя експлозивен шкаф с трофеи.

Въображението му обаче не се простира до трапезарията въпреки изключителната турска храна, която се предлага.

Португалската икона - която може да готви само бъркани яйца - поддържа нещата много прости и според местни източници си поръчва едно и също почти всяка вечер: пилешка супа, пица маргарита и сладолед.

Известно е, Жозе че посещава и местен магазин за кебап. Отскача и в традиционните турски бани Хамам.

Моуриньо и Фенербахче може да са свикнали да приемат враждебно посетителите - и без съмнение ще направят същото, когато „червените дяволи“ гостуват за мач от Лига Европа. Но турците се гордеят с гостоприемството си и Four Seasons искат гостите „да бъдат част от семейството“.

Културният историкът Сердар Гюлгун казва: „В нашата култура гостът е кралят, така че ние ги приемаме кралски. Или султански, както си изберете. Все същото е. Това важи в пълна сила за Моуриньо“.

За финал изданието припомня, че Жозе ще печели над 11 милиона долара от двегодишния си договор с „фенерите“.

