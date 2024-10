Бербатов посочи най-добрия си гол в Премиър лийг

Бившият голмайстор на Премиър лийг Димитър Бербатов участва в шоуто на Майкъл Тимбс Ultimate, което се излъчва в официалните канали на лигата. В него българинът определи своя стил като повлиян от кунг-фу филмите, в които главният герой, практикуващ бойното изкуство, се движи грациозно. Именно това движение на Бербо, заедно с прословутото му първо докосване, бе сред неговите запазени марки.

Водещият на шоуто предложи на бившия нападател на Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Фулъм осем от най-красивите му попадения в Премиър лийг, от които Бербо трябваше да избере най-добрия си гол. Прегледът започна с първия му такъв в английския елит - с екипа на Тотнъм срещу Шефийлд Юнайтед през август 2006 година. Той се пошегува, че това попадение е едно от най-грозните в цялата му кариера. След това водещият припомни на Бербатов един от головете при първия му хеттрик в Премиър лийг - срещу Рединг пред декември 2007-а, премина през едно от петте му попадения срещу Блекбърн през ноември 2010-а, страничната ножица срещу Уест Хам (2010), красивият гол срещу Уигън (2006), волето срещу Стоук Сити (2013), още едно технично попадение срещу Блекбърн (2009) и незабравимата задна ножица при хеттрика му срещу Ливърпул (2010). И разбира се, победителят бе именно последното от тези изящни попадения.

Вижте тези попадения и коментарът на самия Бербатов за всяко едно от тях.

Did you know Dimitar Berbatov based his playing style on kung fu?! 🥋



Watch the former @ManUtd striker reflect on his career and select his greatest Premier League goal 👇

