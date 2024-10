Симоне Индзаги е казал "Да" на Манчестър Юнайтед

Старши треньорът на Интер - Симоне Индзаги, се е съгласил да стане следващият мениджър на Манчестър Юнайтед, пише InterLive.it. Въпреки че видя как отборът му се върна на победния път във Висшата лига през уикенда, бъдещето Ерик тен Хаг остава несигурно и ръководството на „червените дяволи“ се оглежда за негов наследник.

Наскоро Томас Тухел бе назначен за селекционер на Англия, което сложи край на спекулациите, свързващи германеца с мястото на „Олд Трафорд“. В същото време, Тен Хаг оцеля през октомврийската международна пауза, макар че медиите в страната смятаха, че собствениците от INEOS ще уволнят нидерландеца.

🚨 Simone Inzaghi has reportedly already agreed to become the Manchester United manager ahead of the 2025-26 season.



