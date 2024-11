Руски тенисист: Григор беше контузен, но игра единствено от уважение към мен и към публиката

Руският тенисист - Карен Хачанов, призна, че Григор Димитров е бил контузен и с влошено здраве в четвъртфиналния им двубой на „Мастърс“-а в Париж. 21-ият в световната ранглиста заяви след победата, че Гришо е изиграл срещата единствено от уважение към публиката и към съперника.

„Започнах много добре и поех контрола върху мача с пробив в първия гейм. Но още тогава забелязах, че Григор не е 100% физически готов за мача. Той се опита да играе въпреки това и аз много уважавам поведението му на корта. Той довърши мача единствено от уважение към мен и към публиката“, заяви Хачанов, за когото това беше първи успех в общо пет мача с единствения българин в тенис елита.

Хачанов ще играе с местния любимец Юго Умбер на полуфиналите в Париж, където е шампион от 2018-а година.

Seeking former glory 🛡️



2018 #RolexParisMasters champion @karenkhachanov is back in the semis with a 6-2 6-3 win over Dimitrov. pic.twitter.com/IlLk4cLRHU