Легенда на Реал Мадрид напусна родния си клуб заради скандал на тъча (ВИДЕО)

Бразилският клуб Флуминензе обяви официално, че прекратява по взаимно съгласие договора на 36-годишния ветеран Марсело Виейра. Причината за това крайно решение стана странната сцена с участието на Марсело и треньора на Флуминензе Мано Менезес по време на мача с Гремио (2:2) от бразилската Серия А.

Докато Марсело се подготвяше да влезе в игра на тъчлинията, Менезес се опита да му даде наставления, но левият бек започна да клати глава, а треньорът се изнерви и го блъсна с ръка, като промени решението си и пусна друг футболист на терена.

"Щях да пусна Марсело, но тогава чух нещо, което не ми хареса, заради което промених плановете си и вкарах друг футболист", обясни Менезес. Специалистът обаче отказа да разкрие какво точно са си казали двамата.

Марсело се превърна в легенда на Реал (Мадрид), като носи фланелката на испанския гранд от 2007 до 2022 година. Флуминензе е родният му клуб, а в кариерата си е играл още за Олимпиакос.

