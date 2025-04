19-годишният син на Тръмп и Мелания с часовник за 50 хиляди долара (СНИМКА)

Синът на Доналд и Мелания Тръмп – Барън Тръмп – прикова вниманието с аксесоар с внушителна стойност. 19-годишният студент бе заснет в Ню Йорк, докато пристигаше с майка си в Trump Tower, носейки на лявата си ръка златен Rolex Daytona, оценяван на почти 50 000 долара.

Облечен в черна риза, тъмносиньо бомбър яке и черни дънки, Барън демонстрира младежка визия, но най-яркият акцент в стила му бе луксозният часовник.

Мелания Тръмп, 54-годишната първа дама, бе елегантна както винаги – облечена в сив тренч и с емблематични слънчеви очила. Двамата бяха засечени ден преди Барън да се върне към лекциите си в престижното бизнес училище Stern към Нюйоркския университет (NYU), където е първокурсник.

