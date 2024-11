Рубен Аморим вече пристигна на базата на Ман Юнайтед

Новият старши треньор на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим пристигна в тренировъчния комплекс на клуба Карингтън в понеделник следобед.

39-годишният португалец се качи на полет от летище Бежа в неговата родина до Манчестър сутринта, само часове след като гарантира победата с 4:2 над Брага в последния си мач начело на бившия клуб Спортинг Лисабон.

Аморим беше посрещнат пред сградата на първия отбор на мъжете с прегръдка от главния изпълнителен директор Омар Берада, а също така беше приет от спортния директор Дан Ашуърт и техническия шеф Джейсън Уилкокс. Аморим ще се срещне с целия персонал, преди да може да започне работа след получаване на визата му.

Предводителят на "червените дяволи" има 13 дни, за да се подготви за първия си мач начело на първия отбор – срещата от Висшата лига като гост на Ипсуич Таун в неделя, 24 ноември.

