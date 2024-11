Новият крал на MotoGP

Хорхе Мартин е новият световен шампион в MotoGP. Мартинатора спечели първата си титлата в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на пистата, след като завърши на третото място в надпреварата за Гран При на Барселона, с която завърши сезон 2024, предаде Sportal.bg.

Състезанието на „Каталуния“ беше спечелено от неговия конкурент в спора за титлата Франческо Баная, който води от старта до финала. За италианеца това беше победа №11 в дългите състезания през 2024 година, но заради по-слабите си резултати в спринтовете той загуби титлата от Мартин.

Мартинатора зае второто място след старта, но още в началото на втория тур беше изпреварен от Марк Маркес. Впоследствие пилотът на Прамак Дукати реши да кара малко по-консервативно и дори не тръгна да гони водачите, за да финишира спокойно на третото място.

AND NEW! @88jorgemartin fires to glory 🔥



He is the 2024 #MotoGP WORLD CHAMPION! 🏆#MART1NATOR🦾 pic.twitter.com/T9sHgc2Gc7