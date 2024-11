Интер иска Федерико Киеза под наем от Ливърпул

Европейският шампион с националния отбор на Италия и атакуващ полузащитник на Ливърпул Федерико Киеза може да се завърне в родината си през януари, съобщава "Тутоспорт".

Шампионът на Италия Интер планира да привлече под наем 27-годишния полузащитник през януари 2025 г. до края на сезона с опция за последващо откупуване. Инициативата за трансфера на Киеза е на президента на "нерадзурите" Джузепе Марота, който преди това е работил с футболиста в Ювентус.

Миналото лято Киеза премина от Ювентус в Ливърпул, но досега е изиграл само три мача за новия си отбор.

Договорът на играча с Ливърпул е до 30 юни 2028 г. Преди да се премести в Ювентус, Киеза игра за Фиорентина. Като част от тима от Торино халфът изигра 131 мача, вкара 32 гола и направи 23 асистенции. През 2021 г. Киеза спечели Европейското първенство като част от националния отбор на Италия. / БТА

