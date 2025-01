Джъстин Балдони наруши мълчанието си след искa за 400 млн. долара срещу Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс (ВИДЕО)

Холивудският актьор Джъстин Балдони, познат с ролята си в романтичния филм "Никога повече", наруши мълчанието си след завеждането на съдебен иск за 400 милиона долара срещу своята колежка Блейк Лайвли и съпруга ѝ Райън Рейнолдс. Искът, включващ обвинения в клевета, граждански изнудвания и нарушаване на личното пространство, бе подаден на фона на продължаващата правна битка между Балдони и Лайвли.

Балдони обвини Лайвли и Рейнолдс в опит за разрушаване на репутацията му чрез разпространение на обвинения в сексуален тормоз, които Лайвли е направила публично. Според съдебните документи, Лайвли е „похитила“ творческия процес по време на снимките на It Ends With Us, които Балдони режисира, и е създала напрежение, включително по време на премиерата на филма. Актьорът твърди, че той и семейството му били принудени да чакат в мазе, за да избегнат среща с Лайвли, пише DailyMail.

Адвокатите на Лайвли категорично отрекоха обвиненията и описаха делото на Балдони като „част от тактиката на насилниците“. „Това е класически случай на манипулиране – отричане, нападение и обръщане на ролите на жертвата и агресора,“ гласи изявление на юридическия екип на Лайвли. Те допълниха, че доказателствата ще покажат, че „отговорността за негативния образ на Балдони лежи в неговите действия“.

В кратко интервю за TMZ, Балдони бе заснет на летището в Лос Анджелис заедно със семейството си – съпругата му Емили и техните две деца. Той сподели, че черпи сили от подкрепата на своите близки и вярата си. „Благодарен съм, че съм със семейството си,“ заяви той. „Ще премина през този труден период благодарение на невероятните си приятели, семейство и вяра.“

