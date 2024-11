Емоционалното сбогуване на един велик спортист (ВИДЕО)

Великият Рафаел Надал официално сложи край на своята славна кариера в тениса. Носителят на 22 титли от Големия шлем изигра последния си мач във вторник вечер на финалите за Купа „Дейвис“, но загуби от нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 4:6, 4:6.

1080 singles wins 912 consecutive weeks inside the Top 10 209 weeks as World No. 1 92 singles titles 63 singles titles on clay 36 Masters 1000s 30 Grand Slam finals 22 Grand Slam titles 14 Roland Garros titles 5-time year-end No. 1 2 Olympic gold medals 1 @RafaelNadal ✨ pic.twitter.com/uUAsqa00og

Във втори мач на сингъл Карлос Алкарас запази надеждите на Испания за успех в 1/4-финала с Нидерландия, печелейки втория двубой срещу Талон Грийкспор със 7:6 (0), 6:3, но в последния мач на двойки иберийците в лицето на Алкарас и Марсел Гранойерс паднаха с 6:7 (4), 6:7 (3) от Ван де Зандсхулп и Уесли Коолхоф, с което означаваше край на участието на Испания в турнира.

След края на въпросния двубой Надал излезе пред публиката в Малага и със сълзи на очи обяви официалното си оттегляне от професионалния спорт.

„Тръгвам си спокоен, че съм оставил наследство, което наистина смятам, че не е само спортно, но и лично. Разбирам, че любовта, която получих, ако беше само заради това, което се случваше на корта, нямаше да е същата. Титлите, числата са там, така че хората вероятно знаят това, но начинът, по който бих искал да бъда запомнен повече, е като добър човек от малко селце в Майорка. Имах късмета да имам чичо, който беше треньор по тенис в моето село, когато бях много, много малко дете, и страхотно семейство, което ме подкрепя във всеки момент... Просто искам да бъда запомнен като добър човек, дете, което е следвало мечтите си и е постигнало дори повече от това, което е мечтало“, заяви Надал.

„Напускам света на професионалния тенис, където срещнах много добри приятели по пътя си“, каза Надал в емоционалната си реч.

Rafa Nadal during his retirement speech:



“The titles, numbers, they’re there. People probably know that. The way I’d like to be remembered more is like a good person from a small village in Mallorca.” 🥹



pic.twitter.com/WzWoiKNfpY