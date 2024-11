Майк Тайсън близо до бой с брата на Джейк Пол на Кечмания?

В американските медии се носят слухове, че WWE планира сегмент между Логан Пол и Майк Тайсън на предстоящото събитие Кечмания 41, което предизвика огромен интерес сред феновете на кеча. Тайсън, който има дълга история с WWE, е бивш член на Залата на славата на организацията и често е бил използван в ранните години на новия век.

Той направи своето завръщане в WWE през 2010 г., като участва в единствения си професионален кеч мач, обединявайки сили с Крис Джерико срещу Трите Хикса и Шон Майкълс.

